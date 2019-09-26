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قوة حماية طرابلس: المجلس الرئاسي يعيش حالة تخبط ونحذره من الانفراد بالقرار

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكرت “قوة حماية طرابلس” أنها تابعت التخبط في أروقة و”دهاليز” سياسة، المجلس الرئاسي، اتجاه ما تعيشه العاصمة، من هجمات مسلحة، داعية رئيس المجلس فائز السراج والبعثة الأممية بممارسة الضغوط على الدول الداعمة للجيش الوطني.

وأضافت القوة، في بيانها أنها حذرت في وقت سابق، من الانفراد بالسلطة، والقرار داخل رئاسي الوفاق، ودعت ما أسمتهم “الشرفاء والشركاء” في الوطن، والمهتمين المناهضين للجيش الوطني في طرابلس، من اتخاد موقف موحد اتجاه الانتهاكات التي تعيشها.

وتجدر الإشارة، أن القوة أصدرت بيانها، قبل كلمة السراج، التي أعلن فيها أنه لن يشارك في أي لقاء يشارك فيه المشير خليفة حفتر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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