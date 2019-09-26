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السراج يجتمع مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى محمد فكي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بحضور وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة.

وبحث الاجتماع الوضع في ليبيا وتداعيات الأحداث على طرابلس.

وأكد فكي خلال الاجتماع، أن لا حل للأزمة الليبية إلا بالعودة للمسار السياسي.

من جانبه أكد السراج، دعمه لجهود ومبادرات الاتحاد الأفريقي لحل الأزمة الليبية، متمنياً أن تتكامل مع جهود الأمم المتحدة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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