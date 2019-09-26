السراج يجتمع مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى محمد فكي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بحضور وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة.

وبحث الاجتماع الوضع في ليبيا وتداعيات الأحداث على طرابلس.

وأكد فكي خلال الاجتماع، أن لا حل للأزمة الليبية إلا بالعودة للمسار السياسي.

من جانبه أكد السراج، دعمه لجهود ومبادرات الاتحاد الأفريقي لحل الأزمة الليبية، متمنياً أن تتكامل مع جهود الأمم المتحدة.

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