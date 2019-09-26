ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع الأجهزة الرقابية الدولية في موسكو 

شارك رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك رفقة أعضاء من الديوان، فعاليات الاجتماع الثالث والعشرون للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة “الانتوساي”، الذي عُقد في روسيا، بقاعة الاجتماعات الكبرى التابعة للكرملين.

وافتتح مراسم الاجتماع، الذي يشارك فيه رؤساء أجهزة ووفود دواوين المحاسبة الأعضاء في المنظمة والتي بلغت 163 وفد، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبحضور ورئيس مجلس الدوما الروسي وعمدة بلدية موسكو.

وأشادت كلمات الافتتاح الرسمية، بعد ترحيبها بالوفود المشاركة، بدور دواوين المحاسبة في حفظ المال العام والتأكد من حسن استخدامه، وأهمية توفير الامكانيات اللازمة لضمان الاستقلالية المطلوبة لها.

وناقش الاجتماع في دروته الثالث والعشرون، موضوعين فنيين، تم فيهما طرح تجربة الدول الأعضاء والوصول إلى نتائج وتوصيات بخصوصهما، وعقدت لقاءات ثنائية على هامشه، مع مجموعة من رؤساء الدواوين من أجل تفعيل التعاون ورفع كفاءة اعضاء الديوان.

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