اجتماع مشترك حول الأوضاع في ليبيا بالأمم المتحدة

يعقد اليوم الخميس على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماع مشترك حول ليبيا، برئاسة كل من وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان.

ويأتي الاجتماع تمهيداً للمؤتمر الدولي المرتقب في ألمانيا، ويتوقع أن يعلن خلال لقاء اليوم عن “مبادرة نيويورك” بحسب ما أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته إلى روما قبل أيام وسيكون بمثابة الفرصة الاخيرة للوصول لحل سياسي ووقف إطلاق النار في ليبيا.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، قد أوضح في وقت سابق خلال مؤتمر عقده مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، بمقر الأمم المتحدة، أن الاجتماع يهدف إلى إخراج ليبيا من أزمتها.

وأشار لودريان خلال المؤتمر الصحفي أن: “الهدف هو الانخراط في عمليّة سياسيّة. لن يكون هناك حلّ عسكري في ليبيا”.

وأضاف وزير الخارجية الفرنسي، يجب أن تتجه ليبيا للحلول السياسية، حتى لا تصل إلى مراحل أكثر خطورة، واصفًا ما يحدث في ليبيا أنها دوامة ويجب إنهائها، وأعرب عن أمله في أن يكون الاجتماع المرتقب، خطوة اولى لتسوية الملف الليبي.

وأكد لودريان أن بلاده متفقة تمامًا مع إيطاليا فيما يخص الملف الليبي، وأنه سيترأس الاجتماع مع زميله وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، وأن الاجتماع ستشارك فيه الدول الإقليمية.

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