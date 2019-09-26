واينر: الرؤية الأمنية المصرية حول ليبيا رؤية واقعية

وصف المبعوث الأمريكى السابق لليبيا جوناثان واينر، الرؤية الأمنية المصرية حول ليبيا، بأنها رؤية واقعية، لأن ليبيا تعاني من الهجمات الإرهابية، وتسلل الإرهابيين الفارين من مناطق في المنطقة، وأن مصر تعمل على معالجة الأزمة، عبر تأمين حدودها، وهو عامل رئيسي لاهتمام مصر على استقرار ليبيا.

وأكد واينر خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر التي نظمه معهد الشرق الأوسط بواشنطن بالتعاون مع المركز المصرى للفكر والدراسات، أن المحاولات التي يعمل عليها الإخوان المسلمين لحكم ليبيا، لن تحدث، مؤكدا على أهمية استقرار ليبيا أمنيا، لتتجنب الحرب الأهلية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية