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فايز السراج يندد من الأمم المتحدة بتدخل فرنسا والإمارات ومصر في ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

ندد رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج الأربعاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة “بتدخل” الإمارات العربية المتحدة وفرنسا ومصر في ليبيا، متهما خصمه المشير خليفة حفتر بأنه “مجرم متعطش للدماء”. وانتقد الإمارات التي “سمحت لنفسها بأن تكون منصة إعلامية للميليشيات”، وفرنسا بعد العثور على “صواريخ فرنسية” في منطقة انتزعتها قواته من أتباع حفتر و”مصر التي تريد إعطاء دروس لليبيا”.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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