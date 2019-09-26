ضبط تشكيل عصابي يمتهن سرقة كوابل النحاس في جالو‎

قال مسؤول مكتب الإعلام الأمني بمديرية أمن جالو، مساعد ضابط – حسن عوض – إن مكتب الأمن الداخلي بجهاز حرس المنشآت النفطية تمكن أول أمس الثلاثاء من ضبط سيارة نوع (مرسيدس صالون)، محملة بكوابل كهربائية من النحاس يقودها شخص ليبي الجنسية.

وأضاف عوض في تصريح لـ “بوابة افريقيا الإخبارية”، أن القضية أحيلت إلى قسم البحث الجنائي بالمديرية كجهة اختصاص وان المتهم أثناء التحقيق معه اعترف بارتكاب عدة سرقات للكوابل في السابق بمساعدة خمس أشخاص آخرين كانوا يقومون بتقطيع كوابل النحاس مقابل مبلغ من المال.

وتابع مسؤول مكتب الإعلام الأمني، ان وحدة التحري والقبض، قامت بضبط المتهمين الخمسة في القضية وان التحقيق لازال جاريا معهم.

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