حملة تفتيش على المختبرات الطبية بأجدابيا

قامت شعبة الصيدلة بفرع جهاز الحرس البلدي أجدابيا بحملة تفتيش واسعة على المختبرات الطبية داخل مدينة أجدابيا.

رئيس وحدة التحقيق بالحرس البلدي أجدابيا، رائد – علي الصبحي – قال لـ “بوابة افريقيا الإخبارية” الاربعاء، بأن الحملة تضمنت التفتيش على أذونات مزاولة العمل الخاصة بالفنيين بالإضافة إلى الشروط الصحية والفنية داخل المختبرات من تعقيم وصلاحيات المحاليل والأنابيب الطبية ودورات المياه.

وأضاف – الصبحي – بانه تم ضبط أنابيب طبية منتهية الصلاحية قيد الاستعمال داخل أحد المختبرات مما يؤثر على نتائج التحاليل، مؤكداً على اتخاذ العقوبات الرادعة حيال المخالفين.

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