القيادة العامة: نأمل أن يكون الاجتماع الوزاري حول ليبيا إيجابياً

رحبت القيادة العامة للقوات المسلحة، بالاجتماع الوزاري حول ليبيا الذي سيعقد اليوم في نيويورك، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، برئاسة فرنسا وإيطاليا.

وأعربت القيادة العامة في بيان لها، عن أملها في أن يكون هذا الاجتماع إيجابيا، ويخدم مصالح الشعب الليبي في تحقيق ما يصبوا إليه من أمن واستقرار، يدفع بعجلة التنمية والبناء الوطني إلى الأمام، مؤكدة أنها كانت دائما من دعاة السلام، وأن العملية الديمقراطية التي ينشدها الشعب الليبي كانت ولاتزال تصطدم بمعارضة المجموعات الإرهابية، والمليشيات المسلحة التي تسيطر على القرار في طرابلس، وتجعل من إجراء الانتخابات أمرا مستحيلا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا