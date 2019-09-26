تجمع مايعرف بـ “ثوار 17 فبراير ” يوجّه تحذيراً للرئاسي

العنوان_طرابلس

أصدر ما يسمى بـ ” التجمع الوطني الليبي لثوار السابع عشر من فبراير ” بوقت متأخر من مساء الأربعاء ، بيانه رقم 6 لسنة 2019 بإسم ” الهيئة العليا للتجمع “بشان مستجدات المشهد السياسي والعسكري ” حذر فيه المجلس الرئاسي من مغبة إستغلال ظروف الحرب وتوزيع المناصب بالمحاباة وخاصة فيما يتعلق بوزارة الخارجية

وقال التجمع الذي تأسس شهر فبراير الماضي ، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك ، ونشره كذلك احميده الجرو المتحدث باسم لواء الصمود : ” أن ليبيا تشهد تحديات جسيمة وأطماع خبيثة من أرباب الفساد والدكتاتورية والاستبداد، ونظراً للتضحيات الكبيرة التي قدمها خيرة رجال الوطن من كل المناطق والمدن والقرى في سبيل إقامة الدولة المدنية التي تضمن العدالة، وتكافؤ الفرص، والتوزيع العادل للثروة، وتقديم الخدمات لجميع أبناء الشعب الليبي العظيم من دون تحيز أو تمييز ” .

وأضاف : ” يقدم المخلصون من هذا الوطن رجالاً ونساء الغالي والنفيس في سبيل صون مكتسبات ثورة فبراير المجيدة التي أسقطت عرش الطغيان من أجل إقامة الدولة المدنية، ومنهم المنتسبون إلى التجمع الوطني الليبي لثوار السابع عشر من فبراير ” .

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