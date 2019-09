الأمن السوداني يكشف عن عصابة ليبية سودانية تعمل في بيع البشر عبر الحدود

المتوسط:

أوقفت قوات الدعم السريع في السودان 138 شخصا من جنسيات مختلفة (71 سودانيا و 37 إثيوبيا و24 ليبيا و 6 من دولة تشاد)، بالإضافة إلى 18 عربة، كانوا يسعون إلى الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا، وذلك في منطقة “المثلث” الواقعة بالحدود السودانية – الليبية – التشادية.

وقال الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع العميد ركن جمال جمعة آدم، في تصريحات صحفية، أن 24 ليبيا و 9 سودانيين يتبادلون بيع البشر عبر الحدود السودانية الليبية، موضحا أن هذه العصابة من أخطر العصابات على الحدود الليبية – السودانية.

ووصف نشاط هذه العصابات بأنه من الجرائم العابرة للحدود مما يهدد الأمن السوداني، موضحا أنه سيتم تسليم هؤلاء الموقوفين لجهات الاختصاص، لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأضاف أن قوات الدعم السريع خلال تنفيذ مهامها، القيام بواجبها الوطني في حماية حدود السودان، مع دول الجوار، ومحاربة الإتجار بالبشر ومكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب، استطاعت توقيف 33 شخصا يمثلون أفراد العصابات يستقلون 14 عربة لتهريب أشخاص عبر الحدود.

