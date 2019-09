وزير “مواصلات الوفاق” يناقش تطوير البنية التحتية مع مجلس أعيان طرابلس

المتوسط:

ناقش وزير المواصلات المفوض المهندس ميلاد معتوق بمكتبه أمس الأربعاء، مع مجلس اعيان وحكماء مدينة طرابلس الكبرى، المشروعات ذات العلاقة بتطوير البنية التحتية في بلديات طرابلس الكبرى من مطارات وطرق وموانئ والحلول المقدمة من الوزارة لحل المختنقات.

وأوضح معتوق أن الوزارة تسعى إلى إصدار تعليمات الشركة العامة للنقل السريع بزيادة عدد الرحلات الى كلاً من مطار مصراتة ومدينتي صفاقس وتونس بالجمهورية التونسية.

كما طالب الأعيان بضرورة فتح خط بحري مع كلا من تونس وتركيا لتخفيف العبء على حركة الطيران في ظل توقف الحركة الجوية بمطار معيتيقة الدولي، واوضحت الوزارة أن فتح خط بحري مع تونس تم رفضه من السلطات التونسية بحجة الوضع الامني، كما تم تسيير خط بحري الي تركيا وقد تم تجربته في سنة2017 من خلال شركة نقل بحري خاصة ، ولم يكتب له النجاح بسبب عزوف المواطنين عن السفر بالبحر والحاجة الى تأشيرة دخول لتركيا .

وعرضت الوزارة على الحضور برامجها في معالجة مختنقات الطرق خارج المخطط بمنطقة طرابلس، مشيرة إلى انها بصدد البدء في تنفيذ مشروع حل مختنق الاشارة الضوئية بطريق المطار طرابلس وصيانة الكوبري الحديدي بمنطقة ابوسليم وهذه الاعمال في انتظار الحصول على التفويضات المالية اللازمة لها من الجهات ذات العلاقة كوزارة التخطيط ووزارة المالية.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على استمرار التواصل بين مجلس أعيان وحكماء مدينة طرابلس الكبرى والوزارة والجهات التابعة لها لغرض متابعة وتنفيذ الخطط والبرامج التي تم سردها او مناقشتها في الاجتماع.

