مالية الوفاق تدعو لفتح تحقيق بشأن التهجم على بومطاري

دعا وزير المالية المفوض فرج بومطاري القائم بأعمال النائب العام ووزير الداخلية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية وفتح تحقيق عاجل إثر تهجم شخص يدعي بأنه نائب رئيس المخابرات الليبية عليه.

جاء ذلك في بيان لوزارة المالية بحكومة الوفاق، توضح فيه بأن الشخص المدعو الطاهر عروة قدم إلى مقر ديوان الوزارة الكائن بطريق السكة، وبدأ بالتهجم على الوزير بحجة إيقاف صرف رواتب منتسبي جهاز المخابرات الليبية.

وأضاف البيان بأن المتهجم رفض الخروج من المكتب، الأمر الذي دعا الوزير لمغاردة المكتب وترك المعني به.

وتابع البيان، بأن الطاهر عروة عاد مرة أخرى إلى مبنى الوزارة في تمام الساعة الثالثة عصرا رفقة شخص آخر يدعى محمد أبودراع الذي تهجم على الوزير وتاركا بيده رصاصة عيار 9 مل قبل خروجه.

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