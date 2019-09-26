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مصادر عسكرية: الوفاق طلبت من تركيا دفعات جديدة من الطائرات المسيرة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت مصادر عسكرية، أن قادة المجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق، طالبت تركيا بدفعات جديدة من الطائرات المسيرة، لدعم صفوفها في مواجهة الجيش الوطني.

ورجّحت المصادر العسكرية، وصول دفعة جديدة من الطائرات التركية المسيرة، قبل أيام، وتم تسليمها لقادة المجموعات المسحلة، عبر ميناء مصراتة.

وأشارت المصادر في تصريحاتها، أن عناصر من الإخوان المسلمين في ليبيا، التقوا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وطلبوا منه، توقيع اتفاقية دفاع مشترك بين حكومة الوفاق والحكومة التركية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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