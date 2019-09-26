“مالية الوفاق” تبحث تمويل المشروعات الإسكانية

بحث ممثلو وزارة المالية التابعة لحكومة الوفاق الوطني قانون تمويل المشروعات الإسكانية التي يتم سدادها عبر الصكوك، أمس الأربعاء.

وشارك في الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة في طرابلس مسؤولو جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية ومسؤولو جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بالإضافة لممثلين عن مصرف الادخار والاستثمار العقاري.

وبحسب بيانات رسمية تعود لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق أوضحت أن ليبيا بحاجة إلى 550 ألف وحدة سكنية لتغطية العجز العقاري في البلاد.

وأظهرت البيانات أن المشروعات المتوقفة في ليبيا تقدر بـ250 ألف وحدة سكنية، 95% منها توقف العمل عليها تماما بسبب مغادرة الشركات الأجنبية للبلاد منذ عام 2011

ويشار إلى أن جل عقود المشاريع العقارية في ليبيا تم إبرامها خلال الفترة ما بين 2007 – 2010.

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