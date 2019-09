“السراج” يجري محادثات في نيويورك مع الرئيس التركي

المتوسط

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج أمس الأربعاء على هامش أعمال الدورة الرابعة والسبعين لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، مع الرئيس التركي رجب طيب اوردغان، وتناول الاجتماع تطورات الأوضاع في ليبيا وعدد من ملفات التعاون المشترك.

من جانبه جدد الرئيس التركي خلال اللقاء دعم بلاده لحكومة الوفاق، بينما أكد السراج عمق العلاقة التي تربط بين الشعبين الشقيقين.

من جهة أخرى تطرق الاجتماع للمؤتمر المزمع عقده في برلين لبحث حلول للازمة الليبية حيث اتفق الجانبان على ضرورة دعوة كل الدول المعنية بالشأن الليبي دون اَي إقصاء.

