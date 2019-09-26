انطلاق فعاليات معرض ليبيا الزراعي في دورته الرابعة بتمنهنت

انطلقت فعاليات معرض ليبيا الزراعي في دورته الرابعة بمنطقة تمنهنت، ببلدية وادي البوانيس يوم أمس الأربعاء.

وبحسب المكتب الإعلامي لبلدية وادي البوانيس، شارك في المعرض قرابة 300 عارض، تنوعت عروضهم بين الزراعية والمنتجات الزراعية، إلى جانب المشغولات اليدوية والسعفيات، والعديد من أنواع التمور.

هذا وتخلل المعرض الذي حضره عدد من أعضاء مجلس النواب ونائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة وعدد من الوزراء والوكلاء، تقديم فقرات ووصلات غنائية من جانب الفرق الغنائية المشاركة.

من جانبه، ثمن وزير الزراعة بالحكومة المؤقتة الدكتور حسن الزيداني الجهود المبذولة من قِبل اللجنة التحضيرية للمعرض، والشركات العامة والخاصة على حد سواء، مشدداً على أهمية معرض ليبيا الزراعي، ومدى أهمية المعارض والتعريف بالمنتجات الزراعية بالمنطقة الجنوبية .

الجدير بالذكر، ستستمر فعاليات المعرض حتى الـ30 من شهر سبتمبر الجاري.

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