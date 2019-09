الشؤون الاجتماعية بالوفاق يستقبل رئيس مؤتمر العلوم الاجتماعية والنفسية في عصر العولمة

المتوسط:

استقبل وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوفاق محسن بوسنينه للدكتور نصر الدين البشير العربي عميد كلية الآداب والعلوم مسلاته جامعة المرقب ورئيس مؤتمر العلوم الاجتماعية والنفسية وقضايا المجتمع في عصر العولمة.

ونظم المؤتمر كلية العلوم والاداب مسلاته التابعة لجامعة المرقب مؤخرا و د. سالم مفتاح ابوالقاسم رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر ورئيس قسم الاجتماع بالكلية.

وتطرق المجتمعون إلى ما ورد في المؤتمر ومخرجاته وسبل تنفيذ والاستفادة من نتائجه.

