الأمانة العامة للإدارة المحلية تبحث ملف الإعلام بالبلديات

عقد بمقر الأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية في طرابلس اجتماعا ضم الأمين العام للأمانة “عبد الحميد اشتيوي” والأعضاء: “أنور شلّوف” و”سمر دغمان”، بالإضافة لمدير مكتب الإعلام بوزارة الحكم المحلي “امحمد اللّموشي” ونظيره بالأمانة العامة.

وخلال الاجتماع، عرض اللموشي على الأمانة فكرة وضع آلية لتوحيد الخطاب الإعلامي بمكاتب الإعلام في البلديات، بما يخدم الصالح العام ويساهم في نشر النشاطات الخدمية المختلفة في عموم البلاد.

من جهتها، رحبت الامانة بالفكرة وأحالتها للجنة مشكلة من قبلها وقامت بإضافة مديري مكتب الإعلام بالوزارة والأمانة من أجل إعداد دليل إجراءات لتنظيم العمل الإعلامي بالبلديات.

وناقش الحضور أيضاًً مسألة تفعيل المنصة الإعلامية التي أعدتها الأمانة لمكاتب الإعلام بالبلديات وهي في طور التسليم، ضمن الخطة الإستراتيجية لوزارة الحكم المحلي والتي تهدف إلى التحول للإدارة الإلكترونية، بما يكفل سرعة تنفيذ الإجراءات وضبطها وسلامة تسلسلها.

