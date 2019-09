المتوسط:

عقد بمركز طبرق الطبي اجتماعا موسعا ﻹدارات المركز برئاسة مدير عام المركز الدكتور فرج الجالي.

ويأتي هذا الاجتماع، لمتابعة سير العمل الإدارى والطبى داخل مركز طبرق الطبى.

يشار إلى أن الإدارات الإدارية والطبية والمالية والتمريض والصيدلية و الهندسية و الخدمات تجتمع كل يومين بالأسبوع صباحا لمتابعة سير العمل و التصدي لكل المشاكل و العراقيل التي تواجه المركز في ظل الظروف التي تشهدها ليبيا الآن.

