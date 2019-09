مستجدات الوضع في ليبيا على أجندة “السراج” ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي

المتوسط:

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني فايز السراج، الأربعاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى محمد فكي.

وحضر الاجتماع وزير الخارجية محمد طاهر سيالة، وبحث الاجتماع مستجدات الوضع في ليبيا وتداعيات اشتباكات طرابلس.

وأعرب موسى فكي عن آسفه لاستمرار القتال بين أبناء ليبيا، معرباً عن رفضه واستهجانه للتدخلات الخارجية في الشأن الليبي التي تؤجج الصراع وتفاقم الازمة، مؤكداً على أن لا حل للازمة الليبية الا بالعودة للمسار السياسي.

من جانبه أكد السراج، دعمه لجهود ومبادرات الاتحاد الافريقي لحل الازمة الليبية، متمنياً أن تتكامل مع جهود الأمم المتحدة.

