سلاح الجو” يستهدف طائرات تركية بالقرب من مطار معيتيقة

أعلنت الكتيبة 82 مشاة، أن سلاح الجو شن صباح اليوم الخميس ضربتين جويتين استهدفتا طائرات تركيا بمطار معيتيقة.

كما أوضحت الكتيبة عبر صفحتها على فيسبوك، أن سلاح الجو قصف مساء أمس في مطار معتيقه طائرة تركيه تابعه لمليشيات الوفاق تحتوي على اسلحه وذخائر.

من جانبها أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أن سلاح الجو دك معاقل الميليشيات في طرابلس وواصل ضرب غرف الطائرات المسيّرة، حيث دمر عدد 2طائرات تركية مسيّرة يستخدمها الاتراك في حربهم على قواتنا المسلحة في قاعدة امعيتيقة.

وأشارت غرفة عمليات اجدابيا أن سفينة حربية ايطالية تقف قبالة السواحل الليبية بالقرب من مصراته لإخلاء البعثة الايطالية المتواجدة في المدينة.

