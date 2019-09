“أمن أجدابيا” يضع خطة لتنظيم سير حركة المرور بالمدينة

المتوسط:

أفاد قسم المرور بمديرية أمن اجدابيا، بأن الوحدة اطلعت على سير العمل بقسم المرور حيث تم ملاحظة بعض من المشاكل التي يعانيها قسم المرور.

وأشار رئيس وحدة التحقيق والإحصاء الرائد / عبدالعالي عبدالهادي اطوير، إلى أن الحوادث في بلدية اجدابيا لسنة 2019 بلغت 48 حالة وفاة و 22 إصابة بليغة و 15 إصابات بسيطه وعدد القضايا المحالة للنيابة 55 قضية منهم 45 وفايات و 15 إيذاء جسيم

ولفت الرائد اطوير، إلى أن أغلب الحوادث التي تحدث على الطريق الدائري الشمالي نظرآ لعدم وجود رصيف فاصل ما بين الطرق والسرعة العاليه عند بعض المواطنين.

