السراج لأردوغان : نشكر دعمكم لنا في معركة طرابلس!

العنوان_نيويورك

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أمس الأربعاء على هامش أعمال الدورة الرابعة والسبعين لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك مع الرئيس التركي رجب طيب اوردغان وتناول الاجتماع تطورات الأوضاع في ليبيا وعدد من ملفات التعاون المشترك.

الرئيس التركي جدد وفقاً لمكتب السراج الإعلامي خلال اللقاء دعم بلاده لحكومة الوفاق ولموقف السراج الدي قال بأنه داعم لما وصفه بـ”الدفاع عن العاصمة طرابلس وعن مدنية الدولة” ، مؤكداً على إدانة تركيا لما وصفه بـ”العدوان” (تقدم القوات المسلحة الى العاصمة) واستنكارها لاستهداف من وصفهم بـ”القوات المعتدية” (القوات المسلحة الليبية) للمنشآت المدنية.

ومن جانبه عبر السراج عن تقديره للموقف التركي الرافض لما وصفه بـ”العدوان”وعلى عمق العلاقة التي تربط الشعبين ، مثمناً موقف من وصفه بـ”الصديق التركي” الداعم لهم وأن الصديق الحقيقي يظهر في الأوقات الصعبة حسب تعبيره.

كما أعرب عن تطلعه لتنمية وتطوير آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين ليشمل مختلف المجالات.

من جهة أخرى تطرق الاجتماع للمؤتمر المزمع عقده في برلين لبحث حلول للأزمة الليبية حيث اتفق الجانبان على ضرورة دعوة كل الدول المعنية بالشأن الليبي دون اَي إقصاء.

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