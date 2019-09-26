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الحكومة الايطالية: الولايات المتحدة االأمريكية لها دور أساسي لتحقيق الإستقرار في ليبيا

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – وصفت الحكومة الايطالية على لسان وزير خارجيتها لويجي دي مايو دور الولايات المتحدة الامريكية بـ”الأساسي” لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

مايو قال في تصريحات للصحفيين على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الاربعاء:”ليبيا ليست مشكلة بعيدة  واستقرارها يعني وقف تدفقات المهاجرين وخلق فرص جديدة للتجارة”.

كما تحدث رئيس الدبلوماسية الايطالية عن تواصل العمل المشترك مع كل من فرنسا وألمانيا نحو مؤتمر برلين لتحقيق الاستقرار في ليبيا ووقف التصعيد العسكري الذي من شأنه أن يشكل مصدراً للقلق.،على حد قوله.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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