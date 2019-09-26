كجمان: السراج إنسان متهور وغير مسؤول

استهجن المسؤول السابق بجمعية واعتصموا للأعمال الخيرية، أحمد كجمان، ما جاء في كلمة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، أمام الجمعية العامة للامم المتحدة يوم أمس اربعاء.

وقال كجمان، في إدراج له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:

“كنت أحمل قناعة أن السراج دون غيره يتحلى بالتعقل والحكمة، وأضع مبررا لبعض قرارته بأنه مكرهًا عليها نتيجة لعدم قدرته وقوته.

أما بعد خطابه أمام الأمم المتحدة تبدد هذا الاعتقاد وتأكد أن السراج إنسان متهور، وغير مسؤول، وغير سياسي، بل أنه حريص على الكرسي لصالحه أو لصالح غيره ولو كلف ذلك دماء الليبيين جميعًا .”

وأضاف كجمان، “بدلا من أن يستغل المناسبة ويدعو في خطابه إلى تدخل المجتمع الدولي ويضعه أمام مسؤولياته لأنه السبب في دمار ليبيا، وأن يتفاعل مع دعوة حفتر للحوار السياسي ويحرجه أمام العالم والليبيين، ويتكلم عن حجم المأساة والدمار والقتل التي سببها الهجوم على طرابلس يطالعنا بخطاب داعم للموت، واستمرار الحرب ويصف خصمه بأوصاف لا تغني ولا تشبع من جوع، ونسى أو يجهل بأن العالم يعرف مالا تعرفه أجهزة السراج جميعا وأن المجتمع الدولي يعترف بالقوي الذي يحمل السلاح ويسيطر على الأرض ولو كانت مليشيا مجرمة، فما بالك بشخص مدعوم من برلمان ومن دول عظمى ..“

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