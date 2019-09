اتفاق على تأسيس منظومة بيانات موحدة تحتوي على الرمز الإحصائي وقيد السجل التجاري

المتوسط:

عقد أمس الأربعاء، اجتماعا حول الرمز الإحصائي ودور السجل التجاري في البيانات المسجلة بالمنظومة الإلكترونية للرمز، ومدى مراقبة الإقرارات الجمركية لدى مصرف ليبيا المركزي، لتفعيل منظومة الرمز الإحصائي إلكترونيا.

وناقش المجتمعون، خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء بحكومة الوفاق، تأسيس البوابة الإلكترونية الموحدة للرمز الإحصائي – الإقرار الجمركي، إضافة إلى آلية مراقبة الإقرارات الجمركية لدى مصرف ليبيا المركزي.

واتفق المجتمعون على تشكيل فريق عمل ينظم الجهات المعنية بالموضوع، يتولى تأسيس منظومة بيانات موحدة تحتوي على الرمز الإحصائي وقيد السجل التجاري والرمز الخاص بشهادة ((CBL، إضافة إلى المعلومات الخاصة بسجل الموردين لتكوين مساحة لمتخذي القرار وطالبي الخدمة واستسقاء المؤشرات الإحصائية للنشاط الاقتصادي والتجاري للدولة.

