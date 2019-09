المتوسط:

أعلن مركز بنغازي الطبي، استئناف عمليات جراحة قلب الاطفال التي يقوم بها الفريق الطبي الليبي وبإشراف الفريق الطبي الامريكي من جمعية “نوفك للقلب”.

من جانبه أفادت استشاري أمراض قلب الأطفال ورئيس وحدة قلب الأطفال الدكتورة نعيمة قوبعة” أن القائمة الحالات أكبر مما هي تستوعب العدد الكلي ولكن من المتوقع أن تكون الامور أفضل، كما تستقبل عيادة الأطفال ما يقرب عن 60 حالة أما العمليات ستكون ثلاث عمليات يوميا للتشوه الخلقي.

وأشارت قوبعة “الي أن ورشة العمل بدأت يوم 22 سبتمبر وستظل مستمرة حتي 20 أكتوبر المقبل، كما حضر الورشة أطباء من الطاقم الطبي الأمريكي لجراحة طب الاطفال وعدد من أطباء بمركز بنغازي الطبي، وستكون هناك ورش عمل في شهر نوفمبر المقبل من هذا العام 2019”

The post ورشة عمل لجراحة قلب الأطفال بمركز بنغازي الطبي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية