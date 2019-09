المتوسط:

أعلنت الشركة العامة للكهرباء إعادة تشغيل حقول الغاز المفقودة بالمنطقة الشرقية بعد أن خرجت من الخدمة خلال الأيام الماضية الأمر الذي أدى إلى عودة الوحدتين الخامسة بمحطة شمال بنغازي لتشغيلها من جديد بالغاز الطبيعي.

كما أعلنت تشغيل الوحدة الثانية في محطة الزويتينة وجاري العمل على تشغيل الوحدة الأولى.

