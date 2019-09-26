السراج لـ ميشيل : الحرب في طرابلس بين دعاة الدولة المدنية ومن يريدون إعادة الحكم الشمولي

ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أمس الأربعاء رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل وذلك على هامش أعمال الدورة الرابعة والسبعين للاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة بحضو وزير خارجية الوفاق محمد سيالة وسفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي حافظ قدور.

السراج أطلع بحسب مكتبه الإعلامي رئيس الوزراء البلجيكي على آخر مستجدات وتداعيات الأوضاع في ليبيا في ظل ما وصفه السراج بـ”الاعتداء عل طرابلس وضواحيها منذ 4 أبريل الماضي” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) ، واصفاً تحرك القوات المسلحة بـ” محاولة انقلاب على الشرعية ” وأن الحرب هي بين دعاة الدولة المدنية الديموقراطية ومن يريدون إعادة الحكم الشمولي للبلاد على حد زعمه.

وأكد رئيس الرئاسي على أهمية أن يكون هنالك موقف أوروبي موحد تجاه الأزمة الليبية.

ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء البلجيكي بحسب مكتب السراج دعم بلاده للجهود الإيجابية الرامية لإنهاء الحرب وحقن دماء الليبيين والعودة إلى المسار السياسي وفقا لمبادرات الأمم المتحدة ، مشدداً على أن يتحد الموقف الأوروبي وأن يعتمد رؤية موحدة لحل الأزمة.

ومن ناحية أخرى، بحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين حيث أعرب رئيس الوزراء البلجيكي عن تطلع بلاده لتطوير العلاقات مع ليبيا في مختلف المجالات.