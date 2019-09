دراسة: الصيدليات الخاصة تنتشر بمعدل صيدلية واحدة لكل 2000 مواطن

المتوسط:

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق أن نتائج مسح القطاع الصحي الخاص في ليبيا بينت أن معدل انتشار الصيدليات داخل البلديات يعادل صيدلية واحدة لكل 2000 مواطن.

وبحسب الدراسة التي أعدها مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الصحة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية فإن معدل انتشار الصيدليات داخل ليبيا ازداد بنسبة 100% خلال 11عاما، إذ تظهر نتائج مسح القطاع الصحي الخاص التي أجريت عام 2007 وجود 1543 صيدلية عاملة في حين يبلغ عدد الصيدليات العاملة حتى عام 2018 حوالي 2089 صيدلية

وبحسب الدراسة فإن 2694 صيدلية مسجلة كنشاط فردي في حين أن هناك 355 صيدلية مسجلة كشركة بينما توجد 40 صيدلية أخرى نوع نشاطها غير مبين.

كما تمتلك 260 صيدلية مبنى خاص بها في حين تمارس 2319 صيدلية نشاطها داخل مبنى بالإيجار في حين توجد 510 صيدلية أخرى تمارس نشاطها في مبنى لا تتوفر عنه معلومات حول الملكية .

وبحسب التوزيع العددي يبلغ عدد الأطباء العامون العاملين بالصيدليات 1665 منهم 1060 متفرغ و 605 غير متفرغ، في حين يبلغ إجمالي عدد الصيادلة العاملين بالصيدليات 5454 صيدلي منهم 4379 متفرغ و 1075 غير متفرغ.

كما يظهر التوزيع العددي للقوى العاملة في الصيدليات أن إجمالي فنيي الصيدلة العاملين بالصيدليات يبلغ 3350 منهم 2956 متفرغ و 394 غير متفرغ، في حين يبلغ عدد العناصر الخدمية 311 عنصرًا منهم 226 متفرغًا و 85 غير متفرغ.

ويظهر توزيع الصيدليات على 100 بلدية أن أكبر نسبة للصيدليات موجودة في بنغازي بنسبة 11% ثم مصراتة بنسبة 6% ثم عين زارة بنسبة 5%.

