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خليفة حفتر يؤكد انفتاحه على الحوار قبيل اجتماع للأمم المتحدة حول ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

أعرب المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا، عن انفتاحه على الحوار والعملية السياسية للمرة الأولى منذ بدء قواته عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس قبل ستة أشهر. وقال حفتر في بيان قبيل انعقاد اجتماع للأمم المتحدة الخميس حول ليبيا: “لا بد من الحوار والجلوس ولا بد أن تكون للعملية السياسية مكانتها، ولا بد من الحوار الوطني الشامل الذي يحافظ على الوحدة الوطنية للتراب الليبي”.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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