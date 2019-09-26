المشري يناقش مع جهاز الرقابة الإدارية ملف الفساد في المؤسسات الليبية

ليبيا – التقى عضو المؤتم رالعام منذ عام 2012 ورئيس المجلس الإستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أمس الأربعاء رفقة النائب الثاني فوزي العقاب وعدد من أعضاء المجلس رئيس هيئة الرقابة الإدارية ومدير مكتب وكيل ديوان المحاسبة ورئيس الهيئة الاستشارية بدويان المحاسبة المكلف.

الإجتماع ناقش وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للدولة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة الليبية وسبل مكافحته.

واتفق الحضور على تشكيل لجنة مشتركة بين المجلس وهيئة مكافحة الفساد وهيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة لمراجعة كافة الملفات التي بها شبهات فساد هذا ولم يتمكن رئيس ديوان المحاسبة ووكيله من حضور الاجتماع لوجودهما في مهمة رسمية خارجية.