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العباني: دعم مصر للجيش الليبي في حربه على الإرهاب يندرج تحت حماية أمنها القومي

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو مجلس الواب محمد العباني إن دعم مصر للجيش بحربه على الإرهاب في ليبيا يندرج تحت أمنها القومي.

العباني شدد في تصريحات خاصة لـ”الدستور” المصرية على أن الصراع حول طرابلس وما تقوم به القوات بقيادة المشير خليفة حفتر من دك لأوكار الإرهاب التي تجمعت وتخندقت عصاباته الممولة من قطر وتركيا الأمر الذي يؤثر على الاستقرار والأمن والسلم في المنطقة.

وأشار تعليقاً على كلمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالأمم المتحدة إلى أن ارتباط جمهورية مصر مع ليبيا بحدود برية تقارب 1200 كم يجعلها من أكثر الدول تأثر بالصراع الليبي لارتباط أمنها القومي بالأمن في البلاد.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • مصر تتميز بانها لا تستغل ضعف الدول المجاورة وتحتل اراضيها مثلما فعل اردوغان فى سوريا والعراق ومع ذلك لم يتمكن من هزيمة حزب العمال الكردستانى ودخول معقله الرئيسى فى جبال قنديل بينما تساعد مصر الجيش الوطنى الليبى فى بسط سيطرته على كامل التراب الليبى دون المساس بالسيادة الوطنية فبينما نجد مشاركة مباشرة لضباط اتراك قتل بعضهم لا تجد ضابط مصرى او جندى يشارك فى المعرك نظرا لوجود مقاتليين ليبيين فقط كافيين لسحق العدوان ولو جاء الجيش التركى كله الى ليبيا فان الجيش االيبى والمصرى قادران على سحقه تماما انظروا الى الطليان يفرون وكذالك جيش الدعارة التركى المهزوم فى كل مكان اخرها ادلب على الحدود السوربة وحرقوا ثورة اردوغان وهتفوا ضده بانه خائن باعهم كما باع حلب للروس وغدا سيحرق اهل طرابلس قلبه وصورته فى ميدان الشهداء مع احتفال ثوار الكرامة بالنصر

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