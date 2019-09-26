العباني: دعم مصر للجيش الليبي في حربه على الإرهاب يندرج تحت حماية أمنها القومي

ليبيا – قال عضو مجلس الواب محمد العباني إن دعم مصر للجيش بحربه على الإرهاب في ليبيا يندرج تحت أمنها القومي.

العباني شدد في تصريحات خاصة لـ”الدستور” المصرية على أن الصراع حول طرابلس وما تقوم به القوات بقيادة المشير خليفة حفتر من دك لأوكار الإرهاب التي تجمعت وتخندقت عصاباته الممولة من قطر وتركيا الأمر الذي يؤثر على الاستقرار والأمن والسلم في المنطقة.

وأشار تعليقاً على كلمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالأمم المتحدة إلى أن ارتباط جمهورية مصر مع ليبيا بحدود برية تقارب 1200 كم يجعلها من أكثر الدول تأثر بالصراع الليبي لارتباط أمنها القومي بالأمن في البلاد.

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