سيناريو الألغام يعود لطرابلس .. عمليات أجدابيا : قوات الوفاق تزرع الألغام لإيقاف تقدم قوات الجيش

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد عضو مكتب الإعلام في غرفة عمليات إجدابيا، التابعة لقوات الجيش، عقيلة الصابر، أن قوات “الجيش” صدت هجوم من للقوات التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا في ضواحي طرابلس.

الصابر قال، في تصريحات صحفية اليوم الخميس إن قوات الجيش تعزز من سيطرتها على المواقع الجديدة التي تقدمت إليها، موضحا أن قوات الوفاق تعمل على زرع الألغام في عدة محاور بضواحي طرابلس.

ولم تمر فترة من الزمن حتى تخلصت مدينة بنغازي من الألغام والمفخخات التي زرعتها الجماعات الإرهابية قبل هزيمتها على يد قوات الجيش .

ولم يمر يوم واحد في بنغازي من دون عمل مهندسون عسكريون من خبراء المفرقعات في إزالة الألغام من مناطق الاشتباكات في مدينة بنغازي .

وحصدت الألغام، التي زرعت على مدى أكثر من ثلاث سنوات من الحرب في بنغازي، أرواح الكثير من العسكريين والمدنيين الذين يحاولون العودة لمناطقهم التي شهدت معارك طال أمدها .

يشار إلى أن القيادي في جماعة الإخوان المسلمين مصطفى الساقزلي قال في تصريحات سابقة، عن مفاوضات يجريها بوساطة تركية لتسليم خرائط الألغام إلى قيادة الجيش برئاسة المشير خليفة حفتر مقابل السماح لمسلحي التنظيمات المتطرفة بالمغادرة بسلام من بنغازي.

وكان مدير إدارة التوجيه المعنوي بقوات الجيش، عميد خالد المحجوب، قال الأربعاء، إن المضادات الأرضية لقواته نجحت في إسقاط طائرة تركية مسيرة تابعة لقوات الوفاق في طرابلس خلال محاولتها استهداف قوات الجيش في طرابلس.

وأوضح المحجوب، أن عملية الاستهداف طالت تمركزات وعناصر الوفاق في محاور القتال، مؤكدا أن ذلك جاء عقب استهدافه غرفة عمليات تركية بالقرب من منطقة أبوقرين بين سرت ومصراتة.

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