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السراج لـ غوتيريس: طلب وقف القتال يجب أن يوجه للمعتدي

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أجرى رئيس الرئاسي فائز السراج أمس الأربعاء محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

غوتيريس أعرب بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق عن أمله في عودة قريبة للاستقرار في ليبيا وانتهاء الحرب التي وصفها بـ”المدمرة وغير المبررة”.

وقال :”إن هناك حاجة إلى موقف موحد من المجتمع الدولي لإنهاء الحرب” ، معرباً عن قلقه من التدخلات الخارجية التي تزيد من تفاقم الأزمة.

ومن جانبه ،شكر السراج الأمين العام على اهتمامه الكبير بالملف الليبي وحرصه الواضح على إيجاد حل عادل للازمة الليبية يعيد الاستقرار للبلاد.

كما أشار إلى أن من وصفه بـ”المعتدي على طرابلس” (القوات المسلحة الليبية) نسف المسار السياسي وكافة الجهود الأممية بعد إعلانه الحرب اثناء وجود الأمين العام في طرابلس ، قائلاً :” إن شرعية الدفاع عن أنفسنا وعن أهلنا وعاصمتنا لاننا لم نعتدي على أحد وهذا حق تكفله الشرائع والقوانين وإن طلب وقف القتال يجب أن يوجه للمعتدي”.

هذا وحضر الإجتماع كل من وزير خارجية الوفاق محمد سيالة والمستشار السياسي للسراج طاهر السني والقائم بالأعمال بالبعثة الليبية في نيوريوك المهدي المجربي وسفيرة ليبيا لدى واشنطن وفاء بوقعقيص.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • يا حمار ياسراج ضحكت الخواجة عليك وعرفته انك مجنون اى اعتداء لجيش وطنى دخل طرابلس لتحريرها من تلمافيا الذين فشلتم فى التعامل معها باعتراف وزيرك باشاغا فاى دولة محترمة يقوم جيشها الوطنى بمحاربة الارهاب ولا يسمى اعنداء فهذا غباء وما تفعله انت جريمة لاغتصابك السلطة دون وجه حق فلا احد انتخبك ولم تنل ثقة الشعب حتى ان المليشيات المسلحة بعد ام اقتنعت بعد شرعيتك تستعد للتخلص منك ولن تنفك الامم المتحدة سيقول كلب غبى فاشل باعتراف الجميع مات واندفن وريحنا من شره

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