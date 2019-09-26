مفوضية الإتحاد الأفريقي لـ السراج: لا حل للأزمة الليبية الا بالعودة للمسار السياسي

ليبيا – إجتمع رئيس الرئاسي فائز السراج أمس الأربعاء مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى محمد فكي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بحضور وزير خارجية الوفاق محمد سيالة.

الإجتماع بحث بحسب مكتب السراج الإعلامي مستجدات الوضع في ليبيا وتداعيات ما تم وصفه بـ”العدوان على طرابلس (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة).

ومن جانبه، أعرب فكي بحسب مكتب اعلام السراج عن أسفه لاستمرار القتال بين أبناء ليبيا، معرباً عن رفضه واستهجانه للتدخلات الخارجية في الشأن الليبي التي تأجج الصراع وتفاقم الازمة، مؤكداً في الوقت ذاته على أن لا حل للازمة الليبية الا بالعودة للمسار السياسي.

ومن جهته، أكد السراج على دعمه لجهود ومبادرات الاتحاد الافريقي لحل الازمة الليبية ، متمنياً أن تتكامل مع جهود الأمم المتحدة.

السراج قال خلال الإجتماع:”إن العدوان على العاصمة طرابلس يستهدف نسف العملية السياسية واجهاض حلم الدولة المدنية الديموقراطية” حسب زعمه، مضيفاً بأن العودة إلى المسار السياسي يجب أن تكون وفق قواعد وآليات جديدة.