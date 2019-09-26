اجتماع حول مراقبة الإقرارات الجمركية لدى المصرف المركزي

عقد يوم أمس الأربعاء، اجتماع حول الرمز الإحصائي ودور السجل التجاري في البيانات المسجلة بالمنظومة الإلكترونية للرمز، ومدى مراقبة الإقرارات الجمركية لدى مصرف ليبيا المركزي، لتفعيل منظومة الرمز الإحصائي إلكترونيا.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أنه شارك في الاجتماع، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، رئيس وحدة الرمز الإحصائي بمصلحة الجمارك، ومدير عام السجل التجاري ومندوبون عن كل من وزارة المالية ، ديوان المحاسبة ، الهيئة العامة للمعلومات، وإدارتي غسيل الأموال والنقد على المصارف بمصرف ليبيا المركزي، بالإضافة إلى المختصين عن مكتب دعم القرار وإدارة المتابعة بديوان مجلس الوزراء.

وناقش الاجتماع، تأسيس البوابة الإلكترونية الموحدة للرمز الإحصائي (الإقرار الجمركي)، إضافة إلى آلية مراقبة الإقرارات الجمركية لدى مصرف ليبيا المركزي واتفق المجتمعون على تشكيل فريق عمل ينظم الجهات المعنية بالموضوع، يتولى تأسيس منظومة بيانات موحدة تحتوي على الرمز الإحصائي وقيد السجل التجاري والرمز الخاص بشهادة (CBL) إضافة إلى المعلومات الخاصة بسجل الموردين لتكوين مساحة لمتخذي القرار وطالبي الخدمة واستسقاء المؤشرات الإحصائية للنشاط الاقتصادي والتجاري للدولة.

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