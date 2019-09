المتوسط:

قامت الإدارة العامة الدعم المركزي فرع تاجوراء، بتسليم المركبة آليه لمالكها الشرعي بحضور مركز الشرطة تاجوراء بعد تبليغ عنها مع الجهات المختصة.

وأشارت الإدارة العامة، إلى أنه تم تسليمها إلى صاحبها الشرعي، بعد ماتمت سرقتها من قبل مجموعة خارجة عن القانون.

وتقوم الدوريات بمهامها في الطرق الرئيسية والفرعية لضبط الخارجين عن القانون او المطلوبين للعدالة وإحالتهم لجهات الاختصاص والتصدي لأي خرق أمني قد يحدث ومواجهة بكل حزم دون التهاون في أداء الواجب الوطني.

The post “أمن تاجوراء” ينجح في استعادة سيارة مسروقة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية