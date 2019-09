المتوسط:

اجتمع صباح اليوم الخميس الموافق 2019/9/26 م المهندس / علي ساسي المدير التنفيذي للشركة مع محمد نجيب هلال مساعد مدير عام الشركة التونسية للكهرباء والغاز والوفد المرافق له ، وحضر الاجتماع مستشار لجنة شؤون الطاقة بالمجلس الرئاسي ومستشار المدير التنفيذي للشركة ومساعد مدير عام الإنتاج ومدير إدارة المتابعة .

حيث رحب المدير التنفيذي بالضيوف شاكراً لهم هذه الزيارة التي تأتي في إطار التواصل بين الشركة العامة للكهرباء والشركة التونسية للكهرباء والغاز .

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تحسين ورفع حمولة وحدة التوليد الأولى لمشروع محطة الخليج البخارية إلى القدرة التصميمية 350 ميجاوات والشروع في الأعمال مع بداية شهر أكتوبر القادم على أن يتم الانتهاء من الأعمال والتحسينات المطلوبة لرفع انتاجيتها التصميمية مع نهاية شهر أكتوبر من العام 2019 م .

كما تم في الاجتماع مناقشة أوجه التعاون بين الشركتين فيما يخص أعمال الصيانة لمحطات الانتاج .

The post “العامة للكهرباء” تبحث مع نظيرتها التونسية سبل التعاون المشترك appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية