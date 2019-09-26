عماري زايد يلتقي ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا

التقى عضو المجلس الرئاسي، رئيس اللجنة العليا لنقل الاختصاصات، الدكتور محمد عماري زايد، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، جيراردو نوتو.

وناقش اللقاء، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء أمس الأربعاء، آليات تنفيذ برامج دعم التحول من المركزية إلى اللامركزية. وجرى استعراض البرامج والمشروعات المستهدف تنفيذها وآليات تنفيذ ومتابعة وتقييم البرامج، «بما يكفل تحقيق الأهداف التي اعتمدت من أجلها، وبما يحدث تكامل البرامج والمشاريع، وعدم حدوث ازدواج في التنفيذ بين المنظمات»، حسب بيان للمجلس الأعلى للإدارة المحلية.

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وعرض زايد، الأولويات المعتمدة في خطة عمل اللجنة العليا لنقل الاختصاصات، وتم الاتفاق على أن تكون كل البرامج والمشاريع المزمع تنفيذها منسجمة مع تلك الأولويات.

وانتهى اللقاء بمراجعة مخرجات منتدى «وضع نهج إستراتيجي للحكم المحلي» في ليبيا، الذي اختتم أعماله في تونس أخيرا، ومناقشة الدور الذي من الممكن أن يقوم به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تنفيذ توصيات المنتدى.

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