“معيتيق” يشارك في جلسة المنتدى الاقتصادي الليبي الألماني

شارك النائب بالمجلس الرئاسي، بحكومة الوفاق الوطني،” “أحمد عمر معيتيق”، صباح اليوم الخميس، جلسة المنتدى الاقتصادي الليبي الألماني الثاني، الذي عقد في العاصمة الالمانية برلين، بدعوة من الحكومة الألمانية.

وأعرب خلال الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية، عن سعادته لحضور المنتدى في وقت تمر فيه ليبيا بظروف استثنائية، والتي تدعونا إلى تكثيف الجهود لتنشيط ما تم الاتفاق عليه في الجلسة الاولى، للبدء في تنفيد عدد من المشروعات المتعاقد عليها لقطاعات مهمة منها الكهرباء التعليم، الصحة، والمياه.

وأكد على أن هذا الملف من أولويات اهتمامات الحكومة لما له من تأثير مباشر على مستوى الخدمات وعرض فرص الاستثمار الجديدة المتاحة في مختلف المجالات.

ويضم الوفد الليبي، الذي يترأسه النائب وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور” علي العيساوي”، وممثلين عن المؤسسات السيادية في ليبيا وألمانيا، بالإضافة الى عدد كبير من الشركات الكبرى الليبية والألمانية الذي أكد على أهمية المنتدى لما له من فائدة لاقتصاد البلدين.

وتبادل على إثرها ممثلو مختلف الشركات الحديث عن البرامج والمشروعات المزمع تنفيذها خلال الفترة القادمة.

