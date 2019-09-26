مصلحة الجوازات بنغازي تلعن فتح منظومة التصوير للحالات الحرجة فقط

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب فرع بنغازي، اليوم الخميس، عن فتح منظومة التصوير للحالات الحرجة من مرضى الأورام “أطفال وكبار”، والقلب والكلى .

وبحسب المكتب الإعلامي في المصلحة، فأنه كان من المفترض فتح المنظومة صباحًا إلا ان الظروف حالت دون تحقيق ذلك لأسباب خارجة عن إرادتها .

وجرى تنظيم العمل وفقا لقوائم أعدت من قبل المستشفيات مدرج فيها اسم المريض واسم المرافق، وأن المنظومة سوف تعمل اليوم خلال الفترة المسائية لإنهاء تصوير كافة المذكورين في القوائم المشار إليها آنفا .

وأشار مدير المكتب الإعلامي عماد العبيدي، إلى أن اللجنة المشرفة على إنجاز العمل تضم موظفين في وزارة الصحة ومصلحة الجوازات، مضيفًا أن المستهدفين من التصوير عدد 700 مريض .

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