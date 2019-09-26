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الأوضاع الاقتصادية في ليبيا على طاولة سلامة والبنك الدولي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بحث المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج.

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” أنه جرى خلال اللقاء بحث التطورات المالية والاقتصادية في ليبيا والحاجة إلى الإصلاح.

كما التقى سلامة وزيرة خارجية السودان أسماء عبدالله أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بحث آخر التطورات في ليبيا ودور دول الجوار في إيجاد حل للأزمة الليبية.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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