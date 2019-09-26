طرابلس..مجلس الدولة يبحث ملفات الفساد

التقى رئيس مجلس الدولة خالد المشري الأربعاء، رفقة النائب الثاني فوزي العقاب، وعدد من أعضاء المجلس، رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، ومدير مكتب وكيل ديوان المحاسبة أحمد مرسيط، ورئيس الهيئة الاستشارية بديوان المحاسبة المكلف امحمد الرشيد.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أنه جرى خلال اللقاء مناقشة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة الليبية وسبل مكافحته؛ واتفق الحضور على تشكيل لجنة مشتركة بين مجلس الدولة وهيئة مكافحة الفساد وهيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة، لمراجعة كافة الملفات التي بها شبهات فساد.

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