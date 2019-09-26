مجموعة العمل الثلاثية تناقش أزمة المهاجرين العالقين في ليبيا

ناقشت مجموعة العمل الثلاثية، المؤلفة من الاتحادين الأفريقي، والأوروبي، والأمم المتحدة، وضع المهاجرين غير القانونيين في ليبيا، وخطوات عمل المجموعة لمواصلة العمل المشترك .

وقالت مفوضية الاتحاد الأوروبي، إن الاجتماع الذي عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، تناول سبل توطيد التعاون مع السلطات الليبية، وتوسيع عمليات الإعادة والإخلاء الطوعي للمهاجرين، وخلق بدائل عن الاحتجاز التعسفي للمهاجرين، مجددين التزامهم بتعزيز التنسيق، واستكشاف المزيد من الإمكانيات، من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من الإنجاز في ملف الهجرة في ليبيا، بحسب المفوضية.

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