أوردغان للسراج: موقفنا ثابت في الدفاع عن طرابلس ومدنية الدولة

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، مع الرئيس التركي رجب طيب اوردغان على هامش أعمال الدورة الرابعة والسبعين لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أنه جرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع في ليبيا وعددا من ملفات التعاون المشترك كما جرى التطرق للمؤتمر المزمع عقده في برلين لبحث حلول للازمة الليبية حيث اتفق الجانبان على ضرورة دعوة كل الدول المعنية بالشأن الليبي دون اَي إقصاء.

وجدد اردوغان التأكيد على دعم بلاده لحكومة الوفاق ولموقف السراج الثابت دفاعا عن العاصمة طرابلس وعن مدنية الدولة.

من جانبه أكد السراج تقديره للموقف التركي الرافض لاشتباكات طرابلس مشددا على عمق العلاقة التي تربط بين الشعبين معربا عن تطلعه لتنمية وتطوير آفاق التعاون الثنائي بين البلدين ليشمل مختلف المجالات.

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