الأمم المتحدة تبحث تأثير الأزمة الليبية على الساحل

عقد الممثلون الخاصون للأمين العام للأمم المتحدة في كل من ليبيا، وغرب أفريقيا والساحل، ومالي، غسان سلامة، ومحمد ابن شمبس، ومحمد صالح النضيف على التوالي.

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد في نيويورك الاتفاق على تعزيز التنسيق من أجل فهم أفضل لتأثير الأزمة الليبية على الساحل.

كما التقى سلامة وزيرة خارجية السودان أسماء عبدالله أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بحث آخر التطورات في ليبيا ودور دول الجوار في إيجاد حل للأزمة الليبية.

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