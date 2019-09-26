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الأمم المتحدة تبحث تأثير الأزمة الليبية على الساحل

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

عقد الممثلون الخاصون للأمين العام للأمم المتحدة في كل من ليبيا، وغرب أفريقيا والساحل، ومالي، غسان سلامة، ومحمد ابن شمبس، ومحمد صالح النضيف على التوالي.

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد في نيويورك الاتفاق على تعزيز التنسيق من أجل فهم أفضل لتأثير الأزمة الليبية على الساحل.

كما التقى سلامة وزيرة خارجية السودان أسماء عبدالله أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بحث آخر التطورات في ليبيا ودور دول الجوار في إيجاد حل للأزمة الليبية.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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