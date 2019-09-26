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اتفاق لمُعالجة أزمة “طرح الأحمال”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقش وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق ميلاد الطاهر مشاكل الكهرباء وانقطاعاتها المتكررة مع المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء علي ساسي ومستشار شؤون الطاقة إبراهيم الفلاح.

جاء ذلك خلال اجتماع تطرق إلى عملية طرح الأحمال المتزايدة لساعات طويلة التي تسبب بها خروج بعض وحدات التوليد عن الخدمة والاعتداءات المتكررة على محطات التحويل وارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

كما ناقش الطاهر مع ساسي الإشكال الذي تعرضت له محطة جنوب طرابلس بسبب ملاصقة مكب النفايات لها وخطر إشعال النيران فيه على المحطة، وقد تم التفاهم على آلية لمعالجة المشاكل المذكورة ووضح حلول جذرية لمحطة جنوب طرابلس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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