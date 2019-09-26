اجتماع دولي في الأمم المتحدة حول ليبيا

يعقد اليوم في الأمم المتحدة، اجتماع مخصص لليبيا، برئاسة وزير الخارجية الفرنسي، جان ايف لودريان، ونظيره الإيطالي، لويجي دي مايو، وذلك بهدف الدفع نحو تنظيم مؤتمر دولي لإخراج البلاد من أزمتها.

حيث قال لودريان في مؤتمر صحفي، إن الهدف من هذا الاجتماع هو الانخراط في عملية سياسية، مشيرا إلى ضرورة إنهاء هذه الدوامة، حسب وصفه، آملا أن يكون هذا الاجتماع الخطوة الأولى نحو عملية تؤدي إلى عقد مؤتمر دولي.

وسيضم الاجتماع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي وألمانيا والإمارات ومصر ، بالإضافة إلى منظمات إقليمية كالاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية.

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